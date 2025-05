KEETA

Conheça o app de delivery chinês que se prepara para operar no Brasil

Empresa Meituan anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões em cinco anos

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2025 às 15:10

Empresa opera em Hong Kong desde 2022 Crédito: Divulgação

A empresa chinesa Meituan registrou a marca Keeta para entrar no mercado brasileiro de delivery de comida. No último domingo (11), a companhia anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para iniciar as suas operações no país. >

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) permitiu o uso da marca Keeta no Brasil em outubro de 2024, com registro para serviços de transporte de alimentos e bebidas. >

Segundo a Agência de Notícias do governo federal, a companhia investirá cerca de R$ 5 bilhões para atuar no mercado de entregas nos próximos cinco anos, além de prever a geração de 100 mil empregos indiretos e a instalação de uma central de atendimento no Nordeste, com 3 a 4 mil empregos diretos. O anúncio foi realizado durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, nesta semana. >

O app Keeta opera em Hong Kong desde 2022 e estreou nas principais cidades da Arábia Saudita, em 2024. “O Brasil é um mercado enorme com grande potencial. A Keeta visa aprimorar a experiência do consumidor, apoiar o crescimento de restaurantes locais e criar mais oportunidades de emprego”, disse Wang Xing, fundador e CEO da Meituan, ao jornal chinês Daily China.

