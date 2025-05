SÓ PARA QUEM PODE

Consultor dedicado e até helicóptero: saiba os benefícios do cartão exclusivo para quem tem renda acima de R$ 30 milhões

Apenas convidados podem usufruir da solução de crédito exclusiva

Com uma proposta de acesso premium que funciona somente por convite, o cartão XP Visa Infinite Privilege, anunciado pela instituição financeira XP, em parceria com a Visa, promete oferecer atendimento personalizado e acesso a experiências de alto padrão. A solução de crédito é voltada para 0,1% da população brasileira, ou seja, a parcela que têm renda acima dos R$30 milhões.>

Inspirado nos clubes mais exclusivos do mundo, o cartão de crédito conta com um consultor de estilo de vida dedicado, que vai mediar o acesso dos titulares aos serviços e experiências de forma personalizada. Entre os benefícios, estão reservas prioritárias em restaurantes de luxo, acesso VIP a eventos internacionais, além de experiências exclusivas de compras, bem-estar e entretenimento.>

O cartão ainda conta com uma gama de seguros e proteções, incluindo cobertura médica emergencial internacional de até US$ 1 milhão, seguro de acidentes em viagem, proteção de compras por até 365 dias, garantia estendida e assistência em situações de imprevistos durante viagens. >

Quem faz parte do clube também tem acesso a um trajeto de helicóptero gratuito por ano em São Paulo, além de atendimento Meet & Greet no Aeroporto de Guarulhos e acesso a lounge exclusivo no local. Também há um programa de recompensas que combina até 2,5% de Investback em todas as compras na modalidade crédito, um dos maiores retornos do mercado, com acúmulo de até 4,5 pontos por dólar gasto, válidos para troca em uma ampla rede de parceiros.>