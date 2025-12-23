Acesse sua conta
Conta de luz não terá cobrança extra em janeiro, confirma Aneel

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:47

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O ano de 2026 começará sem custo extra na conta de energia da população brasileira. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou, nesta terça-feira (23), que a bandeira tarifária no mês de janeiro do próximo ano será verde. Apesar das chuvas estarem abaixo da média histórica, em novembro e dezembro houve no país, de um modo geral, uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas. Por isso, em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração. Sua aplicação gerou economia em juros evitados na ordem de 12,9 bilhões desde sua criação, conforme apresentado em Aneel. A Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis. A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.

Como economizar energia?

Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik
Trocar equipamentos antigos por modelos mais eficientes por
Manter o ar-condicionado entre 23ºC e 25ºC por Divulgação
Tirar aparelhos da tomada (evitar stand-by) por Banco de imagens
Evitar usar o ferro de passar com vapor por Reprodução | Freepik
Usar lâmpadas LED por Reprodução | Freepik
Desligar o chuveiro elétrico no verão por Reprodução | Agência Brasil
Evitar o uso do forno elétrico; preferir o fogão por Reprodução | Agência Brasil
Reduzir o tempo de uso da air fryer por Reprodução | Agência Brasil
Evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos por Reprodução | Neoenergia
1 de 10
Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda. A partir dessa avaliação, define-se a previsão de geração hidráulica e térmica, além do preço de liquidação da energia no mercado de curto prazo. Desse modo, para cada nível de geração hidráulica e térmica tem-se uma previsão de custos a serem cobertos pelas Bandeiras. Portanto, as cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês.

Ainda de acordo com a Aneel, com as Bandeiras Tarifárias, o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a Bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo e diminuir o valor da conta (ou, pelo menos, impedir que ele aumente). Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.

