COP28: Ambientalistas cobram eliminação do uso de combustíveis fósseis

O posicionamento do Observatório do Clima, que reúne mais de 60 organizações, será apresentado na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O encontro acontece nos Emirados Árabes de 30 de novembro a 12 de dezembro.



No documento, divulgado nesta quinta-feira, o Observatório quer a criação de um cronograma para eliminação dos combustíveis fósseis, considerado pelo grupo como a principal causa do aquecimento global.