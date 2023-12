Coreano que viajou 16 mil km para conhecer namorada se casa no Ceará

O coreano Yang Seok, de 28 anos, e a cearense Luísa Vitória Ribeiro, de 20, se casaram. Em julho deste ano, Yang realizou uma viagem de 16 mil quilômetros da Coreia do Sul até Sobral, na região norte do Ceará, para conhecer a namorada presencialmente. A história ganhou bastante repercussão . O casamento civil foi realizado nesta terça-feira, 19, num cartório no Centro de Sobral.

Antes de viajar até Sobral, Yang já se relacionava com Luísa Vitória pela Internet havia um ano, mas nunca tinham se visto pessoalmente. Yang veio da ilha de Jeju, na Coreia do Sul. A viagem dele durou três dias. O percurso foi feito em quatro voos diferentes. Além disso, já no Ceará, pegou um táxi de Fortaleza para chegar a Sobral, distante cerca de 235 km, quatro horas de estrada.

O casal viralizou nas redes sociais após divulgarem, em uma conta que possuem juntos no Tiktok, como estava sendo a rotina do coreano morando no Ceará. A vida amorosa do casal passou a ser vista como um “dorama cearense”, onde muitas pessoas passaram a acompanhar e torcer pelo casal nas redes sociais. Doramas são produções televisivas ou de streamings muito populares nos países asiáticos, com histórias carregadas de romance. As informações são do Jornal O Povo.