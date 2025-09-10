Acesse sua conta
Corpo de mulher é descoberto por crianças dentro de mala abandonada em terreno

Vítima teve pernas e braços quebrados e estava seminua; namorado foi preso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:25

Jane de Araújo Lima e Atílio Ferreira da Silva
Jane de Araújo Lima e Atílio Ferreira da Silva Crédito: Reprodução

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Três crianças que estavam brincando em um terreno baldio encontraram o objeto abandonado e o abriram, no dia 4 de setembro.

Agora, o corpo, que estava somente com um short, foi identificado por análise de digitais como sendo de Jane de Araújo Lima, 46 anos. A mala também vai passar por perícia, incluindo análise datiloscópica que vai tentar descobrir quem transportou e abandonou a mala. O namorado da vítima foi preso como suspeito.

Corpo foi achado em mala

Jane de Araújo Lima e Atílio Ferreira da Silva por Reprodução
Local onde mala foi encontrada por Reprodução
Mala com corpo de Jane de Araújo Lima por Reprodução
Atílio Ferreira da Silva foi preso por Reprodução
Jane de Araújo Lima por Reprodução
Jane de Araújo Lima e Atílio Ferreira da Silva por Reprodução
1 de 6
Jane de Araújo Lima e Atílio Ferreira da Silva por Reprodução

Um comerciante que fica perto do local onde a mala foi encontrada contou ao portal G1 que a bagagem estava trancada com um cadeado, mas a senha estava anotada em um papel ao lado. As crianças então resolveram abrir a mala e se assustaram com o que viram. "Tem uma que está em pânico", relatou.

O corpo tinha marcas de facadas. As pernas e braços estavam quebrados. A vítima usava só um short, com a parte de cima do torso desnuda.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande.

Quem era a vítima

Jane era do Piauí e se mudou para São Paulo há 4 anos, a convite do namorado, Atílio Ferreira da Silva, de 49 anos. Ele foi preso na terça (9) apontado como responsável pelo crime.

A mulher trabalhava como costureira e deixou duas filhas, Kerolyne e Kerolen, e um filho de uma relação anterior. "A minha mãe conheceu ele em Teresina, ele tem família aqui", conta Kerolen. O suspeito é do Maranhão.

Kerolyne lembra que Atílio sempre foi controlador com Jane. "Evitávamos contato com ele, sempre que ela ligava e estava na casa com ele, ele ficava em cima para ouvir as conversas, então ela começou a manter contato apenas no ambiente de trabalho, sempre ligava em horários de almoço".

A mãe também chegou a narrar que foi agredida pelo namorado e os dois tinham uma relação conflituosa. "A relação deles era conturbada, nossa mãe relatou algumas agressões para nós. A mala em que ela foi encontrada possivelmente é uma mala que aparece no vídeo que ela nos enviou mostrando o local onde estava morando", acrescenta Kerolyne. 

