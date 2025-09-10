Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'In Fux we trust': Deltan, Moro e nomes ligados à Lava Jato celebram voto do ministro

Votação segue 2 a 0 por condenação enquanto Luiz Fux não conclui voto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:38

Deltan Dallagnol fez post enaltecendo Fux
Deltan Dallagnol fez post enaltecendo Fux Crédito: Agência Brasil e Reprodução

O ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) celebrou o voto dissidente do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, nesta quarta-feira (10). Fux discordou da acusação de organização criminosa e também afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) não tem competência para fazer o julgamento, por conta da falta de foro dos réus, recomendando anulação. Os dois votos anteriores, de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram pela condenação dos réus.

"Fux está jogando na cara dos ministros que o STF julgou MORADORES DE RUA pelo 8 de janeiro NO PLENÁRIO, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, está NA TURMA”, escreveu Deltan, lembrando que Fux também sinalizou que acreditava que o julgamento, sendo no STF, deveria ser no plenário.

O político também fez um post que ficou famosa nos vazamentos conhecidos da Vaza Jato, quando a Operação Lava Jato acabou tendo as condenações anuladas. "In Fux we trust", escreveu Deltan. A frase, em português, significa "No Fux a gente confia". Em 2016, segundo os vazamentos, o ex-juiz Sergio Moro usou a frase ao conversar com Deltan sobre a Lava Jato, mostrando confiança nas decisões de Fux. Curiosamente, Deltan nunca admitiu a legitimidade das conversas.

Além de Deltan, outra figura central da Operação Lava Jato, o próprio Sérgio Moro, hoje senador pelo Paraná, também celebrou o voto de Fux. "O ministro Fux tem razão. O STF não é o foro competente para julgar o Bolsonaro e os generais", escreveu.

“Aula de Constitucional e Processo Penal ao vivo!”, celebrou a procuradora da República Thaméa Danelon, outro nome que se tornou conhecido na época da Lava Jato.

A deputada federal Rosângela Moro (União-PR) foi outra a celebrar. “Impõe-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados. Palavras do Min. Fux ao reconhecer a incompetência absoluta do STF no julgamento dos réus do 8/1. A Constituição foi ignorada e transformaram o Supremo em tribunal de exceção. A banalização constitucional é gravíssima”.

Leia mais

Imagem - Fux descarta crime de organização criminosa contra Bolsonaro no STF

Fux descarta crime de organização criminosa contra Bolsonaro no STF

Imagem - Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Mais recentes

Imagem - Médica acusada de matar o marido é achada morta em cela após voltar a ser presa

Médica acusada de matar o marido é achada morta em cela após voltar a ser presa
Imagem - Fux vota por absolver Bolsonaro e réus do crime de organização criminosa

Fux vota por absolver Bolsonaro e réus do crime de organização criminosa
Imagem - Corpo de mulher é descoberto por crianças dentro de mala abandonada em terreno

Corpo de mulher é descoberto por crianças dentro de mala abandonada em terreno

MAIS LIDAS

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
01

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Imagem - Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre
02

Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre

Imagem - Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja
03

Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG