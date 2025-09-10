JULGAMENTO DE BOLSONARO

'In Fux we trust': Deltan, Moro e nomes ligados à Lava Jato celebram voto do ministro

Votação segue 2 a 0 por condenação enquanto Luiz Fux não conclui voto

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:38

Deltan Dallagnol fez post enaltecendo Fux Crédito: Agência Brasil e Reprodução

O ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) celebrou o voto dissidente do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, nesta quarta-feira (10). Fux discordou da acusação de organização criminosa e também afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) não tem competência para fazer o julgamento, por conta da falta de foro dos réus, recomendando anulação. Os dois votos anteriores, de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram pela condenação dos réus.

"Fux está jogando na cara dos ministros que o STF julgou MORADORES DE RUA pelo 8 de janeiro NO PLENÁRIO, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, está NA TURMA”, escreveu Deltan, lembrando que Fux também sinalizou que acreditava que o julgamento, sendo no STF, deveria ser no plenário.

IN FUX WE TRUST! pic.twitter.com/cyNao24Dbv — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 10, 2025

O político também fez um post que ficou famosa nos vazamentos conhecidos da Vaza Jato, quando a Operação Lava Jato acabou tendo as condenações anuladas. "In Fux we trust", escreveu Deltan. A frase, em português, significa "No Fux a gente confia". Em 2016, segundo os vazamentos, o ex-juiz Sergio Moro usou a frase ao conversar com Deltan sobre a Lava Jato, mostrando confiança nas decisões de Fux. Curiosamente, Deltan nunca admitiu a legitimidade das conversas.

Além de Deltan, outra figura central da Operação Lava Jato, o próprio Sérgio Moro, hoje senador pelo Paraná, também celebrou o voto de Fux. "O ministro Fux tem razão. O STF não é o foro competente para julgar o Bolsonaro e os generais", escreveu.

“Aula de Constitucional e Processo Penal ao vivo!”, celebrou a procuradora da República Thaméa Danelon, outro nome que se tornou conhecido na época da Lava Jato.