JORNALISMO

CORREIO está na etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo

O CORREIO concorre na etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com o trabalho “Na rua, na régua, na henna: beco na Avenida Sete é salão de beleza a céu aberto”.

No total, 25 trabalhos foram selecionados para a grande final, que acontece no dia 28 de novembro, em Brasília. Durante a cerimônia, serão anunciados os vencedores de cada categoria e também do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

A premiação reconhece os melhores trabalhos que tratam do universo do empreendedorismo em quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Os trabalhos inscritos no prêmio passaram por três etapas: a primeira, em nível estadual, classificou os concorrentes para a etapa regional, que definiu os finalistas da etapa nacional. Essa edição teve recorde de inscritos, com mais de 3 mil trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país.