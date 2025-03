VIOLÊNCIA

Cortou orelhas e dedo: turista é sequestrado e torturado pelo CV após foto com símbolo de facção

Um primo e um amigo dele também foram levados, mas já foram liberados

Fabrício Alves Monteiro, um brasiliense de 28 anos, desapareceu no dia 4 de março no Rio de Janeiro e teria sido vítima de sequestro, tortura e execução por integrantes do Comando Vermelho (CV). O crime teria ocorrido após fotos de Fabrício segurando um fuzil circularem em grupos de WhatsApp. Nas imagens, a bandoleira da arma exibia a inscrição “Bonde do Coronel – TCP – MQÇ”, referência ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do CV, e à comunidade do Muquiço, controlada pelo TCP. As informações são do portal Metrópoles.>