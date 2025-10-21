FACÇÃO EXECUTOU

Cozinheira que trabalhava na PM é morta a tiros por recusar ordem para envenenar policiais

Antônia Ione Rodrigues, conhecida como Bira, foi assassinada dentro de casa

Antônia Ione Rodrigues da Silva foi morta em casa Crédito: Reprodução

A cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos, conhecida como Bira, foi assassinada a tiros dentro da própria casa, na madrugada do último sábado (18), em Saboeiro, no interior do Ceará. As investigações apontam que o crime pode ter sido uma execução ordenada por uma facção criminosa, após a vítima se recusar a cumprir ordens dos criminosos.

Segundo informação do G1, a Polícia Civil prendeu dois homens, de 20 e 21 anos, e apreendeu um adolescente, suspeitos de envolvimento na morte da cozinheira. O inquérito aponta que todos seriam integrantes do Comando Vermelho e atuariam no tráfico de drogas local. A defesa deles nega qualquer participação no crime. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante dos dois adultos foi convertida em prisão preventiva.

O crime

Por volta das 2h da manhã de sábado (18), quatro homens invadiram a casa de Bira, no distrito de Flamengo, zona rural de Saboeiro. A cozinheira dormia com a filha de 12 anos quando foi baleada. O filho da vítima, que estava em outro quarto, ouviu os tiros e acionou a Polícia Militar.

Peritos confirmaram o uso de arma de fogo e investigam se armas brancas também foram utilizadas. O caso é conduzido pela Delegacia Regional de Iguatu.

Cozinheira trabalhava para PM

Antônia Ione trabalhava como cozinheira no destacamento da PM de Saboeiro até dezembro do ano passado. Ela era mãe de dois filhos e conhecida na região por manter amizade com policiais.

De acordo com as investigações, essa relação próxima com as forças de segurança pode ter motivado a execução.

Relatos de agentes da Polícia Militar indicam que Bira já havia sido pressionada por criminosos a envenenar a comida dos policiais. Ela teria se recusado, respondendo: “Eu enveneno a [comida] de vocês, que gosta de vagabundo, mas não a da polícia.”

A recusa, segundo as apurações, teria aumentado as ameaças contra ela. O filho da vítima contou à polícia que, dias antes do crime, o adolescente apreendido chegou a ameaçar a mulher de morte.

O que dizem os suspeitos

Os três suspeitos negam envolvimento no assassinato e também rejeitam a ligação com facções. O adolescente, no entanto, declarou à polícia que, um dia antes do crime, foi convidado pelos outros dois homens a participar da execução. Ele afirmou ter recusado o convite, mas disse ter ouvido que Bira havia sido “decretada” pelo Comando Vermelho por ser amiga da polícia e colaborar com os agentes locais.

O jovem ainda relatou que já havia tido um desentendimento com a vítima em uma vaquejada, depois que ela o filmou sem autorização. Segundo ele, Bira teria dito que entregaria o vídeo aos policiais, o que intensificou o atrito entre ambos.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a proximidade de Bira com policiais e sua recusa em colaborar com criminosos tenham sido os principais motivos para o assassinato. Familiares e moradores de Saboeiro confirmaram que ela já havia sido ameaçada pelos suspeitos antes do crime.

A Prefeitura Municipal de Saboeiro lamentou a morte de 'Bira', por meio de nota publicada no Instagram, no último sábado (18).