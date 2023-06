Criança de 2 anos morre dois dias após engolir moeda

Um menino de 2 anos morreu dois dias depois de engolir uma moeda de 10 centavos na cidade de União dos Palmares, no interior de Alagoas. Jackson Moisés Chagas engoliu a moeda na noite de segunda (12) e morreu nesta quarta (14). As informações são do g1.



Jackson Moisés pegou uma moeda em cima da cama enquanto a mãe penteava o cabelo de uma das três filhas.



"Ela [a mãe] falou que deu banho e trocou as roupinhas deles e foi pentear o cabelo da Maria. Ela falou que não tinha visto que a moeda estava em cima da cama. Era uma moeda de 10 centavos. Quando ela estava penteando o cabelo da Maria, o Moisés colocou a moeda na boca e a filha dela falou 'mãe, eu acho que o Moisés engoliu uma moeda que estava em cima da cama'. Quando ela viu, a boquinha dele já estava saindo baba e levou ele para o hospital", contou um familiar que não quis se identificar.