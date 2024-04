CEARÁ

Criança de 5 anos com nanismo consegue na Justiça remédio avaliado em R$ 139 mil

A Defensoria Pública do Estado (DPCE) conseguiu a decisão de liminar deferida para que a criança conseguisse o medicamento, já que estava sendo incompatível com o poder aquisitivo da família.

Com a decisão da 3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, foi determinado que o Município e o Estado devem fornecer o medicamento na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 90 dias, conforme atesta o laudo médico. Há pena de pagamento de multa no valor de R$ 5 mil reais por dia de descumprimento.

Para que a criança conseguisse o acesso ao medicamento, a Defensoria apresentou do processo os laudos médicos que comprovam a necessidade do paciente, a melhoria do quadro de acondroplasia e o elevado custo do medicamento.