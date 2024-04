INFLAÇÃO

Aumento dos preços dos remédios preocupa baianos: ‘A saída é pesquisar’

O aposentado Edson Bezerra, de 74 anos, percorreu uma via crucis na manhã de quarta-feira (3). Morador do Garcia, ele entrava de farmácia em farmácia na Piedade, em busca dos remédios mais baratos. Por mês, o aposentado, que tem problemas no rim, chega a gastar R$200 com medicamentos para pressão e diabetes. O valor representa quase 10% do valor da aposentadoria.