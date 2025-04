TRAGÉDIA

Criança é esquecida em carro pela tia e morre no interior de SP

Mulher levaria a criança de 3 anos para creche; ele foi esquecido após dormir no banco de trás

Uma criança de três anos morreu após ser esquecida dentro do carro pela tia, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nessa quarta-feira (2).>

De acordo com a polícia, a tia, que não tinha o hábito de ficar com o menino, levaria o sobrinho para a creche. Por volta das 8h, o menino foi deixado dentro do veículo, quando a mulher foi para o trabalho. A criança ficou dormindo no banco de trás do veículo.>