PERNAMBUCO

Criança morre e mulheres desaparecem após carro ser arrastado pela correnteza

Vítimas estavam no veículo, que foi arrastado pela correnteza após fortes chuvas na cidade

Rede Nordeste, JC

Publicado em 1 de abril de 2024 às 16:03

Resgate do carro Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma criança morreu e duas mulheres seguem desaparecidas após o carro no qual elas estavam ficar submerso dentro de um córrego no bairro São Jorge, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. As informações são da TV Jornal Interior.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, por volta das 18h, do domingo (31), para a ocorrência de salvamento. As vítimas estavam no veículo, que foi arrastado pela correnteza após fortes chuvas na cidade.

"A Corporação enviou três viaturas ao local, sendo uma viatura de salvamento, uma ambulância e uma viatura preparada para operações de mergulho, com três mergulhadores e bote de salvamento. No local, foi observado que se tratava de um córrego em que o motorista do veículo tentou atravessar e teve seu carro arrastado pela correnteza", afirma a nota dos bombeiros.

As ocupantes do veículo eram mãe, filha e uma amiga da família. O pai da criança também estava no carro e conseguiu sair antes que ele afundasse. Até a manhã desta segunda-feira (1º), o corpo da criança e de uma das mulheres foram localizados, nas proximidades de onde o veículo havia sido visto na noite anterior.

