MINAS GERAIS

Criança passa mal após comer bala entregue por pessoas fantasiadas de Papai Noel

O caso foi registrado em São Gonçalo do Pará (MG) e é investigado pela polícia

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:20

Comprimido foi encontrado em bala distribuída em MG Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um caso de intoxicação de uma criança de 11 anos, registrado na terça-feira (23), na comunidade de Quilombo do Gaia, na zona rural de São Gonçalo do Pará. A menina passou mal após ingerir balas distribuídas na praça local por um grupo vestido de Papai Noel. Um comprimido foi encontrado pela família em um dos doces.

De acordo com a imprensa local, a criança teve sintomas como mal-estar, dores abdominais, dor de cabeça, formigamento nas pernas e sonolência. Ela foi levada ao Centro de Saúde de São Gonçalo do Pará, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

As pessoas que distribuíram os doces foram localizadas pela Polícia Militar e informaram que parte deles havia sido recebida por meio de doações de uma terceira pessoa. Ao g1 de Minas Gerais, as secretarias municipais de Saúde e de Segurança Pública confirmaram a identificação de um caso de tentativa de intoxicação envolvendo crianças do município.