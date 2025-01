APÓS DOIS DIAS

Crianças perdidas em área amazônica são resgatadas no Pará

Grupo saiu de casa na segunda-feira (13) para caçar jabuti e precisou colher palmitos para matar a fome

Duas crianças e três adolescentes, que estavam desaparecidos desde a segunda-feira (13) em uma área de mata na zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, foram resgatados nessa quarta (15). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) localizou o grupo com vida e os encaminhou a unidades de saúde, para uma avaliação.

Durante as duas noites em que passaram na mata, as crianças e os adolescentes colheram palmitos para se alimentar.

O comandante do 1° Grupamento de Proteção Ambiental, tenente-coronel Jorge Oliveira, disse ao jornal O Liberal que as vítimas podem ter se perdido no momento em que foram caçar na região. “Na terça-feira, no final da tarde, recebemos a informação de que, a princípio, havia seis crianças desaparecidas. Não se tinha uma informação concreta. As primeiras informações é que elas tinham saído para caçar jabuti na mata. Era costume isso acontecer. E à noite não retornaram para casa”, relatou.