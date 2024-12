JERICOACOARA

Criminosos viram fotos com símbolo de facção no celular de turista morto, diz polícia

Grupo ligado ao CV acreditou que turista era do PCC

Carol Neves

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 20:07

Henrique Marquez de Jesus Crédito: Reprodução

Os bandidos envolvidos na morte do adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, tiveram acesso ao celular dele antes do crime e associaram fotos e conversas que encontraram a uma facção rival. Henrique foi morto na vila de Jericoacoara, no Ceará, no dia 17 de outubro. O turista passava férias com o pai no local e voltaria para casa no dia seguinte.

"As investigações apontam, até o momento, que os criminosos tiveram acesso ao telefone da vítima e, ao verificarem conversas e também algumas fotos, acreditaram que a vítima teria algum tipo de ligação ou era simpatizante de um grupo criminoso rival de origem paulista. Então, essa teria sido a motivação do crime", disse o delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, segundo o Terra.

O pai de Henrique, Danilo Martins de Jesus, afirmou que o filho fez gestos em fotos no local sem saber que números como 2 e 3 são frequentemente associados a facções como Comando Vermelho e PCC, além de aliados locais.

"Isso é normal onde moramos. O moleque tinha 16 anos. Deveriam ter orientado: 'aqui não pode fazer esse símbolo, é de outra facção' - falado isso para ele ou qualquer outra pessoa que não tem ciência. Não fazer uma crueldade dessas", lamentou o pai, que viajava pela primeira vez sozinho com o filho.

Prisões

Um suspeito de 36 anos foi preso na segunda-feira (23), no Maranhão, apontado como mandante do crime. Ele seria líder de um grupo criminoso que age em Jericoacoara e tem uma ficha criminal que inclui passagens por homicídios e tráfico. Um adolescente suspeito de envolvimento no crime também foi apreendido, em Fortaleza, no mesmo dia. Ele confessou envolvimento no caso.

"Os dois suspeitos são ligados a um grupo criminoso de origem carioca, o Comando Vermelho. O homem, de 36 anos, seria o chefe da facção em Jericoacoara. O crime foi motivado pela confusão do grupo ao acreditar que Henrique pertencia a uma facção rival de origem paulista, o PCC", informou a SSP.

Segundo a polícia, Henrique foi espancado até a morte. O corpo foi jogado na Lagoa Negra, que é um local mais afastado do centro da vila.