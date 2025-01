MSC

Cruzeiro de luxo tem surto de norovírus e mais de 100 passageiros são infectados

Anvisa iniciou uma investigação a bordo

O navio de cruzeiro MSC Grandiosa foi afetado por um surto de diarreia, causado pelo norovírus, agente infeccioso altamente contagioso. O vírus já havia provocado, nos primeiros dias do ano, um surto de viroses em cidades da Baixada Santista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou 127 casos entre os 6.293 passageiros a bordo, o que representa mais de 2% da capacidade do navio. O caso aconteceu na semana passada.>

O surto foi identificado como sendo do norovírus, transmitido principalmente por contato direto com pessoas ou superfícies contaminadas. A Anvisa, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Santos, iniciou uma investigação a bordo, coletando amostras de cinco tripulantes para identificar o agente infeccioso. Também foram retiradas amostras de alimentos e água para análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.>