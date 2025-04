SÍNDROME DO LOBISOMEM

Minoxidil na berlinda: Anvisa alerta para o risco de crescimento anormal de pelos em bebês

Veja como o uso do medicamento nos pais pode impactar nas crianças

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 11:16

Anvisa alerta para o risco de crescimento anormal de pelos em bebês expostos ao minoxidil Crédito: Shutterstock

A Anvisa publicou um alerta sobre o risco de crescimento anormal de pelos em bebês expostos ao contato com áreas onde o minoxidil foi aplicado por seus pais. O minoxidil é indicado para o tratamento da alopecia androgênica em homens adultos e a condição de crescimento de pelos em excesso é conhecida como hipertricose. Os casos em bebês têm sido relatados em países da Europa, após o contato da pele com áreas onde o minoxidil foi aplicado. O crescimento dos pelos se normalizou após alguns meses da suspensão do contato com o medicamento. >

A Agência solicitou aos detentores do registro desses medicamentos que incluam nas bulas o risco de hipertricose em bebês após exposição tópica acidental ao minoxidil. Recomenda-se cautela para garantir que os bebês não entrem em contato com locais onde o produto foi aplicado. Além disso, profissionais de saúde devem orientar os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi aplicado e lavar as mãos após a aplicação. Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos nas crianças. >

Na década de 1970, o minoxidil foi introduzido no mercado farmacológico como um medicamento oral para o tratamento de hipertensão. No entanto, após testes apontarem que ele trazia como efeito colateral o estímulo do crescimento capilar, o remédio foi adaptado para uma formulação tópica, pensada especificamente para os cuidados com o cabelo. >

De acordo com informações da Agência Einstein, a ação do minoxidil está ligada a uma interação enzimática do produto com as células foliculares do corpo. Esse processo prolonga o tempo em que os fios estão em sua fase de crescimento (anágena), aumentando assim seu comprimento e sua espessura. Da mesma forma, ele também leva a um encurtamento da fase de queda (telógena), o que significa que estimula os folículos a transitarem mais rapidamente para sua fase de crescimento.>