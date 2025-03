ASSISTA

'Cuidem do papai': antes de morrer de câncer, mãe se despede das filhas com vídeo emocionante

Cissa teve diagnóstico de câncer de estômago após começar a emagrecer e passar mal

Carol Neves

Publicado em 19 de março de 2025 às 13:50

Cecília Castro Revert, a Cissa, e o marido Lowell Crédito: Reprodução

Pouco antes de morrer de câncer, Cecília Castro Revert, a Cissa, gravou um vídeo de despedida para o marido, Lowell, e suas duas filhas. Nele, ela declarou: "Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Cuidem do papai! Vocês tiraram a sorte grande, um pai desses é um presente divino". Essa mensagem, encontrada por Lowell após a morte de Cissa, se tornou um símbolo de amor e força para a família e para milhares de pessoas que acompanharam sua história. >

Cissa faleceu em 6 de agosto de 2019, aos 39 anos, após uma batalha de dois anos e três meses contra um câncer de estômago. O diagnóstico veio após meses de dores e emagrecimento inexplicável. "Foi como tirar o chão da gente", lembra Lowell, em entrevista ao Uol. Ele esteve ao lado da esposa em todas as cirurgias, sessões de quimioterapia e, finalmente, nos cuidados paliativos em casa. >

A história do casal começou anos antes, em uma academia de Belo Horizonte, onde Lowell, então com 54 anos, se encantou por Cissa ao vê-la descer as escadas. Mesmo notando a aliança de noivado em sua mão, ele decidiu se aproximar. Uma viagem com colegas ao Hopi Hari selou o destino dos dois: Cissa terminou o noivado e, em quatro meses, já viviam juntos. Casaram-se, tiveram duas filhas e construíram uma vida repleta de música, amigos e alegria.>

O diagnóstico de câncer veio anos depois, quando Cissa começou a se sentir mal e emagrecer. "Ela sempre foi muito magra e as roupas não estavam mais servindo nela. Depois de vários exames, identificou que ela estava com H.pylori. Tratamos, e a bactéria saiu, porém, ela continuou emagrecendo e sentindo muita dor abdominal", lembra o marido. >

Veja o vídeo:>

A orientação médica foi para operar. No primeiro momento, não contaram da doença para a família, especialmente as filhas, muito pequenas. "Foi como tirar o chão da gente. Nós, com duas filhas pequenas, na época, a Helena com três anos e a Luiza com oito. Câncer é uma palavra pesada. O médico falou da gravidade, que não era um tumor pequeno, e que a cirurgia deveria ser de emergência para tentar recuperar parte do estômago, que já estava bem afetado", conta o viúvo. A família aproveitou o Carnaval antes da cirurgia. >

Por dois anos e três meses, Cissa passou por várias cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia, até que teve que ir para os cuidados paliativos e depois morreu. >

Após a morte de Cissa, Lowell e as filhas se isolaram em uma fazenda para processar a dor. Foi lá que ele encontrou o vídeo gravado pela esposa, que hoje tem mais de 900 mil visualizações no YouTube. "Até hoje recebo mensagens de pessoas tocadas por sua história", conta. >