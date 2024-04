CAPACITAÇÃO PARA MULHERES

Curso gratuito para incluir mulheres na gastronomia abre inscrições para 1000 vagas

As aulas serão ministradas on-line, de segunda à sexta, com três horas de duração por dia, nos turnos da manhã e da noite

Estão abertas as inscrições para o novo curso gratuito voltado ao público feminino para aperfeiçoar os conhecimentos profissionais na área gastronômica. No total, são 1000 vagas. As aulas serão ministradas on-line, de segunda à sexta, com três horas de duração por dia, nos turnos da manhã e da noite.