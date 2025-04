VIOLÊNCIA

Delegada xinga e agride entregador por não levar comida na porta: ‘Bora, vagabundo’

Profissional da Polícia Civil do Pará tenta derrubar motociclista durante ação

Um entregador de aplicativo sofreu violência física e verbal de uma delegada da Polícia Civil em Belém, no Pará. Kari Grazielle Klat ficou indignada pelo rapaz não ter subido em seu apartamento para entregar uma encomenda, o xingou e o agrediu. O caso aconteceu na última quarta-feira (16).>

O momento foi registrado por vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, a delegada grita “Bora, seu vagabundo, me dá a porra da comida. Eu paguei”. Ela ainda tenta tomar o celular dele, que tenta gravar o incidente. A delegada chega a ameaçar dar voz de prisão ao entregador.>

De acordo com a vítima, a mulher se recusava a dar o código solicitado para a entrega do pedido. No dia em que a confusão aconteceu, outros entregadores se reuniram para protestar em frente ao condomínio.>