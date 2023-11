Delegado flagrado agredindo mulher é filmado urinando em viatura

Depois que o delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, que foi flagrado agredindo uma mulher no rosto, ele voltou a ser um dos assuntos comentados após surgir um vídeo mostrando ele urinando em viatura da Polícia Civil do Ceará pouco depois de ter sido detido por conta da agressão. O caso aconteceu no último sábado (11), e Paulo chegou a ser liberado no mesmo dia da agressão. Ele urinou em uma das viaturas que estavam na porta da Delegacia de Brejo Santo.

Ele se envolveu em um acidente de trânsito depois de perseguir um adolescente, discutir com moradores, e ainda foi gravado dando um tapa no rosto de uma mulher.

Apesar de ter sido detido no mesmo dia da agressão, ele foi solto após pagar uma fiança. No dia seguinte, o Ministério Público do Ceará entrou com um pedido de prisão preventiva, segundo o G1, pois a liberação do delegado não foi bem aceita pelo MPCE.