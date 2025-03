ROUBO E LESÃO

Dentista é baleada em assalto na garagem de casa

Crime ocorreu em cidade da Grande São Paulo; carro foi localizado em seguida

De acordo com informações do UOL, a vítima gritou, foi derrubada no chão e baleada pelo criminoso, que fugiu com o veículo. A ação durou cerca de 40 segundos e foi gravada por câmeras de segurança da região.>