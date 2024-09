VIOLÊNCIA

Dentista morta pelo irmão na frente da mãe estava grávida

A dentista Isabel Martins, morta a facadas pelo irmão na frente da mãe , na última quinta-feira (26), em Gravatal (SC), estava grávida, segundo informaram familiares à polícia. De acordo com a Policia Civil do Estado, o suspeito se entregou na manhã deste sábado, na Central de Plantão Policial do município e foi diretamente encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão. Ele estava sendo procurado há mais de 30 horas.

"O autor do crime desferiu diversos ‘golpes’ de faca contra a irmã, que foi até a casa de sua mãe para levar um bolo de aniversário (a mãe faria 73 anos no dia seguinte). A vítima estava grávida, e, provavelmente, iria contar para a mãe a novidade", diz a Polícia Civil.

"Paralelo às buscas, a autoridade policial que preside as investigações, Dr. Willian Antônio Meotti, representou pela prisão temporária do criminoso, cuja medida cautelar teve pronta manifestação do Ministério Público e célere decretação por parte do Poder Judiciário da Comarca de Armazém."