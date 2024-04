EM SESSÃO

Deputada compara SC com o Maranhão: 'Mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família'

A declaração ocorreu durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2024 às 14:28

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) Crédito: Câmara dos Deputados

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) comparou nesta quarta-feira, 24, Santa Catarina e Maranhão, afirmando que o Estado nordestino "tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada". A declaração ocorreu durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, que aprovou um projeto de lei complementar que autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo.

Sob argumento de que os Estados precisam ter mais autonomia para legislar porque "o Brasil é um País de tamanho continental e não tem como centralizar mais poder em Brasília", a deputada aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que ter uma única legislação "não é democrático". "Não tem como sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo", declarou a parlamentar.

Afirmando que o Estado do Sul "dá certo", Júlia Zanatta disse que em Santa Catarina "tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família, ao contrário do Maranhão". Após a fala, a deputada disse que precisava "tomar cuidado" porque, "outro dia, o ministro da Comunicação (Juscelino Filho) disse que a frase era xenofóbica".

Segundo a parlamentar, "agora falar a verdade virou crime". Se dirigindo a outros deputados, disse: "Por isso que vocês querem censurar, né? Porque vocês não aguentam a verdade".