Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputada do PL é denunciada ao Conselho Tutelar por levar filha bebê para ocupação na Câmara

Criança de apenas quatro meses foi usada como "escudo", segundo escreveu a própria parlamentar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:57

Júlia Zanatta
Júlia Zanatta Crédito: Reprodução

O embate político em Brasília ganhou mais um capítulo envolvendo parlamentares da oposição e do governo. Desta vez, o centro da polêmica foi a presença da filha de quatro meses da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) durante a ocupação do plenário da Câmara dos Deputados, organizada por congressistas bolsonaristas. A situação motivou o deputado Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, a acionar o Conselho Tutelar.

Em uma manifestação nas redes sociais, Reimont informou que formalizou uma denúncia ao Conselho Tutelar de Brasília. No documento, ele argumenta que a criança foi colocada em um ambiente instável e de tensão institucional, o que vai contra as normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, o parlamentar criticou a postura de Zanatta, afirmando que ela ocupou a mesa diretora da Câmara de forma “irregular e deliberadamente confrontacional”. O protesto, que se encerrou no final da noite de ontem, mobilizou parlamentares contrários ao governo nas dependências da Câmara e do Senado.

Leia mais

Imagem - Vice da Câmara faz ameaça e diz que anistia vai à votação se Motta se ausentar

Vice da Câmara faz ameaça e diz que anistia vai à votação se Motta se ausentar

Imagem - Como foram as mais de 24 horas de obstrução da direita no Congresso

Como foram as mais de 24 horas de obstrução da direita no Congresso

Imagem - Após prisão de Bolsonaro, oposição anuncia obstrução no Congresso em defesa de anistia

Após prisão de Bolsonaro, oposição anuncia obstrução no Congresso em defesa de anistia

Na última terça-feira, Zanatta já havia levado a filha para a Casa Legislativa. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), ela apareceu sentada na cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanhada de outras deputadas da oposição.

Diante da repercussão, a deputada rebateu as críticas. Em uma nova postagem, acusou seus opositores de usarem a criança como pretexto para atacá-la. “Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve). Eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher, usando sim uma criança como escudo”, escreveu.

Mais recentes

Imagem - Hotel é condenado a pagar pensão vitalícia de R$ 4,4 mil a hóspede que ficou tetraplégico em piscina

Hotel é condenado a pagar pensão vitalícia de R$ 4,4 mil a hóspede que ficou tetraplégico em piscina
Imagem - Estudantes torturam colega em escola após montarem grupo 'inspirado em facções criminosas'

Estudantes torturam colega em escola após montarem grupo 'inspirado em facções criminosas'
Imagem - Vídeo mostra PMs fuzilando morador de rua rendido

Vídeo mostra PMs fuzilando morador de rua rendido

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado