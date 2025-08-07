CONFUSÃO

Deputada do PL é denunciada ao Conselho Tutelar por levar filha bebê para ocupação na Câmara

Criança de apenas quatro meses foi usada como "escudo", segundo escreveu a própria parlamentar

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:57

Júlia Zanatta Crédito: Reprodução

O embate político em Brasília ganhou mais um capítulo envolvendo parlamentares da oposição e do governo. Desta vez, o centro da polêmica foi a presença da filha de quatro meses da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) durante a ocupação do plenário da Câmara dos Deputados, organizada por congressistas bolsonaristas. A situação motivou o deputado Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, a acionar o Conselho Tutelar.

Em uma manifestação nas redes sociais, Reimont informou que formalizou uma denúncia ao Conselho Tutelar de Brasília. No documento, ele argumenta que a criança foi colocada em um ambiente instável e de tensão institucional, o que vai contra as normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, o parlamentar criticou a postura de Zanatta, afirmando que ela ocupou a mesa diretora da Câmara de forma “irregular e deliberadamente confrontacional”. O protesto, que se encerrou no final da noite de ontem, mobilizou parlamentares contrários ao governo nas dependências da Câmara e do Senado.

Na última terça-feira, Zanatta já havia levado a filha para a Casa Legislativa. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), ela apareceu sentada na cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanhada de outras deputadas da oposição.