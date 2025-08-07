POLÍTICA

Como foram as mais de 24 horas de obstrução da direita no Congresso

Ocupação teve revezamento noturno, orações no plenário e sinalização do Centrão para encerrar o impasse

Oposição fez obstrução no Congresso Crédito: Hugo Barreto/Metrópole

De revezamento na ocupação dos plenários da Câmara a senador acorrentado à Mesa Diretora do Senado, deu início à obstrução dos trabalhos no Congresso um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na noite dessa quarta-feira (6/8), os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conseguiram costurar acordos e ganhar tempo com os congressistas.