Como foram as mais de 24 horas de obstrução da direita no Congresso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:30
De revezamento na ocupação dos plenários da Câmara a senador acorrentado à Mesa Diretora do Senado, deu início à obstrução dos trabalhos no Congresso um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na noite dessa quarta-feira (6/8), os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conseguiram costurar acordos e ganhar tempo com os congressistas.
Os deputados exigem a votação do chamado “pacote da paz”, apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que inclui o Projeto de Lei da anistia aos condenados do 8 de Janeiro, o pedido de impeachment de Moraes e a PEC que acaba com o foro privilegiado.