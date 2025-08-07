Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como foram as mais de 24 horas de obstrução da direita no Congresso

Ocupação teve revezamento noturno, orações no plenário e sinalização do Centrão para encerrar o impasse

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:30

Oposição fez obstrução no Congresso
Oposição fez obstrução no Congresso Crédito: Hugo Barreto/Metrópole

De revezamento na ocupação dos plenários da Câmara a senador acorrentado à Mesa Diretora do Senado, deu início à obstrução dos trabalhos no Congresso um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na noite dessa quarta-feira (6/8), os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conseguiram costurar acordos e ganhar tempo com os congressistas.

Os deputados exigem a votação do chamado “pacote da paz”, apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que inclui o Projeto de Lei da anistia aos condenados do 8 de Janeiro, o pedido de impeachment de Moraes e a PEC que acaba com o foro privilegiado.

Lei a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Com policiais e parlamentares na mesa, Hugo Motta abre sessão com mais de 24h de atraso

Com policiais e parlamentares na mesa, Hugo Motta abre sessão com mais de 24h de atraso
Imagem - PMs acusados de executar morador de rua nordestino em São Paulo responderão por homicídio qualificado

PMs acusados de executar morador de rua nordestino em São Paulo responderão por homicídio qualificado
Imagem - Defesa de Jair Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar

Defesa de Jair Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar

MAIS LIDAS

Imagem - Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'
01

Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Imagem - Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin
02

Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
03

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes
04

Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes