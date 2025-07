POLÍTICA

Deputado André Janones perde mandato por 90 dias após ofensas a Nikolas Ferreira

Com suspensão cautelar, Câmara acelera processo contra Janones por comentários considerados homofóbicos

Carol Neves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:23

André Janones Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Avante-MG) teve seu mandato suspenso por 90 dias após proferir ofensas homofóbicas ao colega Nikolas Ferreira (PL-MG) durante sessão na Câmara na última semana. A medida é cautelar e tramita de forma mais rápida do que as representações tradicionais no Conselho de Ética. A decisão seguiu o modelo adotado no caso do deputado Gilvan da Federal (PL-ES), que foi suspenso após insultar a ministra Gleisi Hoffmann.>

O episódio ocorreu em 9 de julho, quando Janones provocou Nikolas em plenário. Em resposta, disse que chamaria o colega de “Nikole”, em referência a um discurso transfóbico de Nikolas no Dia Internacional da Mulher de 2023, quando o deputado, usando uma peruca, declarou em tom de deboche “hoje, me sinto mulher” e disse que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.>

Segundo Janones, “ele não usou a tribuna novamente para retirar. Até que ele peça desculpas… eu sempre me refiro no gênero feminino”, alegou. No entanto, o relator Fausto Santos Jr. (União-AM) entendeu que “o emprego dessas palavras como forma de xingamento reforça estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população”.>