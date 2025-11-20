Acesse sua conta
Deputado do PT é filmado trocando socos na rua e diz que foi atacado: 'Reagi à agressão'

Renato Freitas diz que foi chamado de "deputado do PSOL" e acredita em viés ideológico; caso será avaliado na Assembleia Legislativa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:45

Renato Freitas foi filmado brigando na rua
Renato Freitas foi filmado brigando na rua Crédito: Reprodução

Um desentendimento registrado em vídeo levou o deputado estadual paranaense Renato Freitas (PT) a procurar a polícia. Ele afirma que sofreu agressões e que pretende registrar um Boletim de Ocorrência após sair do atendimento médico - o parlamentar teve o nariz quebrado durante a briga ocorrida em uma rua de Curitiba. Um vídeo mostra parte da troca de socos.

As imagens que circulam mostram Freitas, vestido de amarelo, ao lado de um amigo, discutindo com um homem de camiseta preta. O vídeo indica que o deputado pede para que o homem se afaste, mas ele se aproxima. A partir daí, o parlamentar o empurra, é atingido no rosto e revida com dois chutes na perna do adversário, antes de receber outro soco. Em outra gravação, pessoas que passavam pelo local tentam separar os dois. O nome do outro homem não foi divulgado.

Renato Freitas foi filmado brigando na rua por Renato Freitas
Renato Freitas por Reprodução
Freitas diz não saber exatamente o que gerou a confusão. Segundo ele, tudo começou quando atravessava a rua para ir a uma consulta médica e o motorista do carro - o mesmo envolvido na briga - teria avançado com o veículo.

“Não para acertar, mas para impor algum tipo de medo, não sei, susto”, relatou. O deputado afirma que, ao olhar para o motorista, ouviu: “O que que tá olhando aí?”. Depois disso, o homem teria descido do carro acompanhado de outras pessoas, que começaram a gravar a situação.f

O parlamentar acredita que o episódio pode ter relação com divergências políticas. “Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT”, disse ao portal G1. Ele afirmou ainda que sofreu uma fratura no nariz. 

Freitas afirma que reagiu às agressões. “Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais”, declarou.

A Assembleia Legislativa do Paraná informou que o caso será analisado pelo Conselho de Ética no prazo de até 90 dias. Pelo menos cinco representações foram protocoladas contra o deputado por quebra de decoro, o que ele classificou como “oportunistas”.

