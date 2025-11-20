Idoso morre ao cair de prédio enquanto colocava enfeites de Natal na varanda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:34
A queda de um homem de 68 anos do 15º andar de um prédio em Praia Grande (SP) terminou em morte na manhã de terça-feira (18). De acordo com informações repassadas à polícia, ele instalava luzes de Natal na sacada do apartamento quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo.
O 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi chamado para atender a ocorrência em um edifício localizado na Vila Tupi. Assim que chegaram, os agentes identificaram tratar-se de um “acidente residencial com vítima”.
A esposa relatou que o marido estava bem e que os dois se preparavam para sair de casa. Antes, porém, ele decidiu finalizar a decoração natalina da varanda. Ela disse ter escutado um ruído, chamou por ele e, ao não encontrá-lo dentro do imóvel, avistou o corpo caído na área comum do condomínio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local, segundo a Prefeitura de Praia Grande. A Polícia Militar informou que a perícia foi acionada para retirada do corpo e posterior encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) declarou que o caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município.