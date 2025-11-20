LITORAL DE SP

Idoso morre ao cair de prédio enquanto colocava enfeites de Natal na varanda

Esposa ouviu um barulho antes de encontrar o marido caído na área comum do edifício

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:34

Prédio de onde idoso caiu Crédito: Reprodução

A queda de um homem de 68 anos do 15º andar de um prédio em Praia Grande (SP) terminou em morte na manhã de terça-feira (18). De acordo com informações repassadas à polícia, ele instalava luzes de Natal na sacada do apartamento quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo.

O 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi chamado para atender a ocorrência em um edifício localizado na Vila Tupi. Assim que chegaram, os agentes identificaram tratar-se de um “acidente residencial com vítima”.

A esposa relatou que o marido estava bem e que os dois se preparavam para sair de casa. Antes, porém, ele decidiu finalizar a decoração natalina da varanda. Ela disse ter escutado um ruído, chamou por ele e, ao não encontrá-lo dentro do imóvel, avistou o corpo caído na área comum do condomínio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local, segundo a Prefeitura de Praia Grande. A Polícia Militar informou que a perícia foi acionada para retirada do corpo e posterior encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).