Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de alunas na frente de colegas em sala de aula

Vítimas têm 6 e 9 anos de idade, aponta polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:58

Professor foi preso após dois dias em fuga
Professor foi preso após dois dias em fuga Crédito: Divulgaçõa

A busca da Polícia Civil por um professor de 47 anos terminou na manhã ae quarta-feira (19), quando ele se apresentou acompanhado do advogado em Gaspar (SC) e foi preso acusado de abusar sexualmente de alunas em sala de aula. O homem estava foragido havia dois dias após fugir para uma área de mata em Blumenau, no momento em que equipes chegaram para cumprir sua prisão preventiva.

O mandado havia sido expedido após o delegado Filipe Martins reunir elementos que apontam o docente como autor de abusos sexuais contra duas alunas - uma de 9 anos, em Gaspar, e outra de 6, em Pomerode, também em Santa Catarina. As situações, segundo o delegado, ocorreram dentro da sala de aula e na presença de outras crianças. “As situações teriam acontecido em um ambiente escolar, na sala de aula, em um contexto envolvendo outras crianças que estariam presentes durante esse ato”, afirmou Martins.

O caso mais recente ocorreu em 12 de novembro, em Gaspar. Uma colega da vítima presenciou o abuso e denunciou o episódio à direção da escola, que registrou a ocorrência. Durante as diligências, os investigadores identificaram que o professor já estava sendo investigado por um episódio semelhante em outubro, desta vez envolvendo uma criança de 6 anos em Pomerode. Além disso, ele possui condenação anterior por crime sexual.

Diante desse histórico, a prisão preventiva foi solicitada e autorizada pela Justiça. Na segunda-feira (17), ao perceber a chegada dos policiais em sua residência, o professor correu para uma área de mata e conseguiu se esconder. Drones e várias equipes foram mobilizados na tentativa de localizá-lo. “Na quarta-feira ele percebeu que não tinha escapatória e que existia uma estrutura muito grande da Polícia Civil para o cumprimento desse mandado de prisão, então decidiu se entregar”, explicou o delegado.

Após ser detido, o professor foi interrogado e confessou os abusos atribuídos a ele nos dois municípios. Os casos são investigados como estupro de vulnerável, em razão da idade das vítimas. O suspeito foi encaminhado ao presídio e deverá passar por audiência de custódia em até 24 horas.

A Polícia Civil segue apurando se há outras crianças que possam ter sido vítimas do docente. O celular dele foi apreendido e será analisado pelos peritos para identificar possíveis novos elementos que auxiliem na investigação.

Santa Catarina

