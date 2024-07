DURANTE JULGAMENTO

Desembargador é afastado após comentário sexual contra criança de 12 anos

Decisão

O magistrado, assim, ficará afastado até a decisão do procedimento ou até a deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na primeira sessão ordinária de agosto. Também na decisão, o corregedor deu um prazo de 10 dias para manifestação do desembargador Espíndola e do TJPR. A reclamação disciplinar foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Paraná –, que pediu, além do afastamento do cargo, a remoção do desembargador da 12.ª Câmara Cível do tribunal.