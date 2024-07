CARAÍBAS

Guardas civis são afastados após episódio de agressão contra jovem

Dois guarda civis da cidade de Caraíbas, no sudoeste da Bahia, foram flagrados agredindo um jovem em uma oficina mecânica. O flagrante foi registrado por uma câmera de segurança, na última terça-feira (2).

Em nota, a Prefeitura de Caraíbas informou que deu início a um processo administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido, e solicitou, de imediato, o afastamento dos profissionais envolvidos até que as investigações sejam concluídas. A Prefeitura informou que aguarda a apuração dos fatos para que novas providências sejam tomadas.