CRIME

Suspeito de matar mulher em bar no Rio Vermelho foi preso e liberado meses após crime

Antes de ser preso na noite de terça-feira (2) pela morte de Gabriela Cristina Santos, 41 anos, assassinada no início de março na frente de um bar no Rio Vermelho, o principal suspeito do crime foi preso por roubo e liberado há pouco mais de um mês. De acordo com documentos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) a quais a reportagem teve acesso, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a prisão preventiva de Rafael Ferreira Lessa, 30, no dia 26 de maio após ele ser autuado em flagrante por roubo.