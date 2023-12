Desembargador José Rotondano é nomeado para o Conselho Nacional de Justiça

Crédito: Divulgação

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Edivaldo Rocha Rotondano, foi nomeado nesta quarta-feira (27) como novo membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nomeação entra em vigor a partir de 1º de janeiro e foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta. Baiano de Santa Inês, Rotondano vai integrar a vaga de conselheiro destinada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Junto com ele, Lula nomeou outros cinco nomes: Daniela Pereira Madeira, Mônica Autran Machado Nobre, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Renata Gil de Alcantara Videira e Daiane Nogueira de Lira.

Para exercer a atividade de conselheiro do CNJ, Rotondano não precisará se afastar do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), devendo apenas participar das sessões do conselho. Ao todo, o CNJ conta com 15 conselheiros com mandatos de dois anos e que têm como missão o aperfeiçoamento do trabalho do poder judiciário no país.

O presidente também nomeou dois novos membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Para os cargos, os nomes são Cíntia Menezes Brunetta, indicada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Edvaldo Nilo de Almeida, indicado pela Câmara dos Deputados.