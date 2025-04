TENTATIVA DE FEMINIÍCIO

Desfigurada: mulher espancada por amigo se fingiu de morta para escapar

Vítima de 29 anos teve múltiplas fraturas no rosto e precisará de cirurgia

Uma mulher de 29 anos foi brutalmente espancada por um amigo em Blumenau, Santa Catarina, e segue internada com múltiplas fraturas no rosto e diversas escoriações pelo corpo. O crime aconteceu na segunda-feira (31), e o suspeito, um homem de 56 anos, foi preso dois dias depois. Ele confessou a agressão, segundo o delegado Bruno Fernando Alves de Oliveira, responsável pelo caso. >

A vítima relatou à Polícia Civil que o ataque ocorreu dentro do carro do agressor, logo após jantarem juntos. Ao se despedir para entrar no próprio veículo, ela foi surpreendida por um golpe de estrangulamento (mata-leão), algemada e enforcada com uma corda. Para sobreviver, fingiu-se de morta quando recobrou a consciência.>