EX-PRESIDENTE

Bolsonaro recebe alta da UTI e tem estado de saúde divulgado

Boletim médico indica melhora do quadro de saúde após cirurgia abdominal

A equipe médica informou que o quadro dele é estável, e que o ex-presidente apresenta melhora progressiva. “Encontra-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Apresentou boa aceitação de dieta líquida e com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos. Recebe suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) e pela via oral. Continua intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece a orientação de restrição de visitas e ainda não há previsão de alta hospitalar”, conclui o boletim.>