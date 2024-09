POLÊMICA

'Deus me livre de mulher CEO', diz empresário em post que viralizou

Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, afirmou que mulheres em cargo mais alto de empresa passam por processo de "masculinização"

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 12:59

Tallis Gomes Crédito: Divulgação

O empresário Tallis Gomes se envolveu em uma nova polêmica depois de afirmar que mulheres que são CEO (Chief Executive Officer, posição mais alta) de empresas passam por "um processo de masculinização". Por conta da repercussão negativa, ele teve uma palestra cancelada em um evento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Tallis foi questionado por um seguidor, que quis saber se ele e a mulher estariam noivos caso ela tivesse uma posição de destaque em uma empresa de renome. "Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções (eu particularmente só conheço 2), essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano", disse ele na resposta, que viralizou rapidamente.

Para Tallis, uma mulher ser CEO não é "o melhor uso da imagem feminina" e o "o mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem".

Com as críticas, Tallis voltou atrás e disse que errou, pedindo desculpas. "Quero reconhecer o erro e pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras, e eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas", disse em novo post. "O lugar das mulheres é onde elas quiserem estar. Seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho", acrescentou.

Repercussão

Os comentários dele geraram várias respostas, incluindo de Bianca Andrade, que é CEO da Boca Rosa Company. "Muitos homens não entendem que a opinião deles é só mais uma opinião de mais uma pessoa no planeta, não é a realidade. Então, mulheres, sejam CEO's, sejam o que vocês quiserem, o que estiverem a fim e cuidem da sua saúde mental! Só você pode cuidar disso. Quando o homem jogar para você esse papo tóxico de 'estou cuidando de você', eles só estão pensando neles. Se eles realmente estivessem pensando em você, perguntariam: o que você quer, o que você gosta, o que te faz feliz? E não impondo alguma coisa como eles impõem... Enfim, triste!", disse ela.

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, também se pronunciou. Ea empresária explicou a parceria que o grupo tem com a G4, empresa de Tallis, em um post do Linkdin.

"O Magalu fez uma parceria pontual com o G4 para oferecer um curso a pedido dos sellers do nosso marketplace", escreveu, acrescentando que não concorda em nada com o posicionamento ele. "Criei três filhos trabalhando muito, inclusive como CEO do Magalu. Soube cuidar deles e dos idosos da família. Tenho amigas íntimas que optaram por ficar em casa para criar seus filhos mais de perto. Simplesmente escolheram outro estilo de vida, e nunca as critiquei. Tanto os meus filhos quanto os delas são felizes, comprometidos e legais. Sempre digo: não há receita para criar uma família. De uma coisa tenho certeza: nós, mulheres, podemos ser aquilo que queremos e optamos ser", afirmou.