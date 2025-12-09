Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dez estados afetados e ventos acima de 100km/h: veja rota do ciclone que atinge o Brasil

Tempestade ainda deve manter o mar agitado no litoral sul e provocar reflexos em outras regiões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:05

Ciclone vai atingir 10 estados brasileiros
Ciclone vai atingir 10 estados brasileiros Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical com previsão de trazer fortes chuvas e ventos intensos atua nesta semana em, pelo menos, dez estados brasileiros. As áreas atingidas são Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

O centro de baixa pressão atmosférica se desloca entre o oeste e o litoral do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (9), o sistema atua pela manhã na fronteira do RS com a Argentina, próximo de Itaqui, e à noite avança para o leste do estado, na região de Porto Alegre.

Veja rota de deslocamento do ciclone

Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo
Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo
Ciclone provoca chuva forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias por Inmet/divulgação
1 de 3
Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo

Para quarta-feira (10), a previsão indica deslocamento do sistema para o mar, no litoral central do RS, próximo a Mostardas, e posteriormente para a costa gaúcha. A pressão atmosférica cai de 1000 hPa para 985 hPa ao longo do percurso.

Veja detalhes da rota: 

08/12/25 – 21h: 1000 hPa

Localização: entre o oeste do RS, o sul do Paraguai e o nordeste da Argentina.

09/12/25 – 9h: 996 hPa

Localização: na fronteira oeste do RS com a Argentina, perto de Itaqui.

09/12/25 – 21h: 993 hPa

Localização: sobre o leste do RS, perto de Porto Alegre.

10/12/25 – 9h: 988 hPa

Localização: sobre o mar, no litoral central do RS, perto de Mostardas.

10/12/25 – 21h: 985 hPa

Localização: sobre o mar, na costa do RS, na altura do litoral central gaúcho.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Tags:

Clima Temporal

Mais recentes

Imagem - Nova Lei do Farol: confira o que os motoristas devem fazer para evitar multa de R$ 130 e 4 pontos

Nova Lei do Farol: confira o que os motoristas devem fazer para evitar multa de R$ 130 e 4 pontos
Imagem - Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota

Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota
Imagem - Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no aeroporto

Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no aeroporto

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada
01

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Imagem - Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar
02

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais
04

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais