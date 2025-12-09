PERIGO EXTREMO

Dez estados afetados e ventos acima de 100km/h: veja rota do ciclone que atinge o Brasil

Tempestade ainda deve manter o mar agitado no litoral sul e provocar reflexos em outras regiões

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:05

Ciclone vai atingir 10 estados brasileiros Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical com previsão de trazer fortes chuvas e ventos intensos atua nesta semana em, pelo menos, dez estados brasileiros. As áreas atingidas são Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

O centro de baixa pressão atmosférica se desloca entre o oeste e o litoral do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (9), o sistema atua pela manhã na fronteira do RS com a Argentina, próximo de Itaqui, e à noite avança para o leste do estado, na região de Porto Alegre.

Para quarta-feira (10), a previsão indica deslocamento do sistema para o mar, no litoral central do RS, próximo a Mostardas, e posteriormente para a costa gaúcha. A pressão atmosférica cai de 1000 hPa para 985 hPa ao longo do percurso.

Veja detalhes da rota:

08/12/25 – 21h: 1000 hPa

Localização: entre o oeste do RS, o sul do Paraguai e o nordeste da Argentina.

09/12/25 – 9h: 996 hPa

Localização: na fronteira oeste do RS com a Argentina, perto de Itaqui.

09/12/25 – 21h: 993 hPa

Localização: sobre o leste do RS, perto de Porto Alegre.

10/12/25 – 9h: 988 hPa

Localização: sobre o mar, no litoral central do RS, perto de Mostardas.

10/12/25 – 21h: 985 hPa

Localização: sobre o mar, na costa do RS, na altura do litoral central gaúcho.