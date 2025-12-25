Dia 25 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 01:04
O dia 25 de dezembro é feriado nacional em todo o Brasil e marca a celebração do Natal, uma das datas mais importantes do calendário cristão e cultural do país. Previsto em lei federal, o feriado garante a suspensão das atividades de trabalho na maioria dos setores, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte, que operam em esquema especial.
Além do significado religioso, o Natal tem forte impacto social e econômico, movimentando o comércio, o turismo e o setor de serviços nos dias que antecedem a data. No próprio dia 25, porém, a rotina das cidades muda: repartições públicas permanecem fechadas, bancos não funcionam e grande parte do comércio interrompe as atividades, reforçando o caráter de descanso e confraternização do feriado.
Sim, o dia 25 de dezembro é feriado nacional no Brasil por conta do Natal. Este é o último feriado nacional do ano no país.
A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.
Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.
Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). Agora resta somente o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).