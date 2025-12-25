Acesse sua conta
Dia 25 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 01:04

O dia 25 de dezembro é feriado nacional em todo o Brasil e marca a celebração do Natal, uma das datas mais importantes do calendário cristão e cultural do país. Previsto em lei federal, o feriado garante a suspensão das atividades de trabalho na maioria dos setores, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte, que operam em esquema especial.

Além do significado religioso, o Natal tem forte impacto social e econômico, movimentando o comércio, o turismo e o setor de serviços nos dias que antecedem a data. No próprio dia 25, porém, a rotina das cidades muda: repartições públicas permanecem fechadas, bancos não funcionam e grande parte do comércio interrompe as atividades, reforçando o caráter de descanso e confraternização do feriado.

Dia 25 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 25 de dezembro é feriado nacional no Brasil por conta do Natal. Este é o último feriado nacional do ano no país.

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). Agora resta somente o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

