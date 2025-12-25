CALENDÁRIO

Dia 25 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 01:04

O dia 25 de dezembro é feriado nacional em todo o Brasil e marca a celebração do Natal, uma das datas mais importantes do calendário cristão e cultural do país. Previsto em lei federal, o feriado garante a suspensão das atividades de trabalho na maioria dos setores, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte, que operam em esquema especial.

Além do significado religioso, o Natal tem forte impacto social e econômico, movimentando o comércio, o turismo e o setor de serviços nos dias que antecedem a data. No próprio dia 25, porém, a rotina das cidades muda: repartições públicas permanecem fechadas, bancos não funcionam e grande parte do comércio interrompe as atividades, reforçando o caráter de descanso e confraternização do feriado.

Dia 25 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 25 de dezembro é feriado nacional no Brasil por conta do Natal. Este é o último feriado nacional do ano no país.

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?