VEJA VÍDEO

Dia de braço: casais se agridem e trocam socos em briga dentro de academia

Os envolvidos foram expulsos, informou estabelecimento

Uma briga entre dois casais durante um treino na academia Fit Mania, em Canaã dos Carajás, no Pará, viralizou nas redes sociais na quinta-feira (13). As imagens mostram os casais trocando socos e pontapés, enquanto outros alunos, chocados, assistiam e filmavam a cena. A academia emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e informou que os contratos dos envolvidos foram rescindidos. >

Nos vídeos que circularam na web, os dois homens aparecem trocando socos, enquanto as mulheres se agridem no chão, com puxões de cabelo e chutes. A confusão, segundo relatos de internautas, teria sido motivada por questões familiares. Em nota, a Fit Mania confirmou que o conflito foi gerado por problemas pessoais entre os casais e não tinha relação com a academia ou outros alunos. >