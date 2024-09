BRASIL

Dino manda CGU ampliar análise sobre emendas do orçamento secreto

Ministro deu prazo de 60 dias para conclusão do trabalho

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou nesta quarta-feira (11) que a Controladoria-Geral da União (CGU) amplie o levantamento sobre os municípios que mais foram beneficiados com emendas do orçamento secreto entre 2020 e 2023.