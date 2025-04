FINANÇAS

Dívida com o Nubank? Banco lança campanha de renegociação com descontos de até 99,9%

Clientes elegíveis vão ser notificados pelo aplicativo

De acordo com o banco digital, essa é a maior companha do tipo voltada para ajudar os clientes. Eles serão notificados gradualmente no aplicativo com as opções de renegociação e os próximos passos para saldar a dívida. Os canais de atendimento do Nubank estão disponíveis para suporte ou informações.>