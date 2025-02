OPORTUNIDADE EM TODO BRASIL

Feirão Limpa Nome: Serasa vai dar R$ 100 para endividados negociarem dívidas

Ação especial começou nesta segunda-feira (17)

O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (17) com uma nova estratégia. A empresa vai ofertar R$ 100 para os consumidores inadimplentes quitarem as dívidas. >

A iniciativa, chamada de Auxílio-Dívida, serve apenas para devedores que quitaram, pelo menos, R$ 300 em dívidas via Pix do aplicativo. Por exemplo, se Marcelo* tinha R$ 400 de dívidas e já pagou R$ 300, agora ele vai receber R$ 100 e já pode quitar tudo. >

Após realizar os pagamentos, a plataforma disponibiliza a limpeza do nome em até 24h (para pagamentos via Pix) e a atualização do Serasa Score em tempo real.>