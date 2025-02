SAIBA COMO PARTICIPAR

Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda (17) com descontos de até 99%

Mutirão nacional disponibiliza milhões de ofertas para quitar todos os tipos de dívidas

Esther Morais

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 08:49

O Serasa Limpa Nome oferece serviços de negociação de dívidas que podem resultar em descontos de até 90% nos valores devidos Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

O Feirão Limpa Nome, mutirão que oferece milhões de ofertas com descontos de até 99% começa nesta segunda-feira (17) em todo o Brasil. Nesta edição, será possível negociar com 1.456 empresas - 40% a mais que na ação anterior - através dos meios de comunicação oficiais da Serasa. >

Participam da iniciativa empresas de varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, gás, entre outras. Para participar, basta acessar o site ou aplicativo da Serasa, fazer o cadastro e acessar o portal do cliente. Na página principal será possível ver as dívidas disponíveis para negociação. Depois, é só clicar em "fazer negociação" e seguir as orientações.>

As dívidas podem ser quitadas em até três minutos sem sair de casa. Aa opções de pagamento incluem o Pix, boleto, parcelamento em até 72 vezes e o Auxílio-Dívida, auxílio de R$ 100 que a empresa dá para quitar as dívidas. >

O mutirão oferece 602 milhões de dívidas renegociáveis, incluindo débitos atrasados ou já negativados. Após realizar o pagamento, a plataforma disponibiliza a limpeza do nome em até 24h (para pagamentos via Pix) e a atualização do Serasa Score em tempo real. O Feirão termina em 26 de março. >

Também é possível reunir débitos em uma única forma de pagamento – ou seja, o consumidor pode escolher uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um único boleto ou em uma mesma chave Pix. “A funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.>

“Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado", argumenta.>

Segundo dados da Serasa, a Bahia tem mais de 4 milhões de consumidores inadimplentes, o que representa 40% da população do estado. Em Salvador, o número é de 1,2 milhão. Mais de 16 milhões de ofertas são projetadas para o estado. >