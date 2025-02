economia

10 dicas para curtir os feriados de 2025 sem se endividar

Com planejamento financeiro e decisões estratégicas é possível aproveitar os dias de descanso sem dor de cabeça

Os feriados são ideais para recarregar as energias e renovar a motivação. Com os dias livres de 2025 se aproximando, é comum começar a planejar viagens e passeios. O problema é que, no entusiasmo de aproveitar o período, algumas pessoas se esquecem de um ponto fundamental: o planejamento financeiro. >