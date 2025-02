SALVADOR

Quer curtir as festas de verão sem se endividar? Veja como é possível

Soteropolitanos que são 'arroz de festa' e especialista detalham estratégias para curtir sem ficar no vermelho

O verão de Salvador é um chamado à diversão. Na época do ano em que a cidade fica cheia de turistas que querem explorar os cartões-postais locais, os olhos dos soteropolitanos se voltam para as festas – tanto as populares quanto as privadas. Esse é o caso da estudante universitária Micaele Santos, 22 anos, que tem marcado presença em diversos eventos, ao mesmo tempo em que tenta equilibrar as contas. >

Só neste ano, Micaele já foi na Lavagem do Bonfim, na festa da Batekoo e em outros eventos gratuitos que ocorrem nos bairros de Salvador. “O que me motiva a ir às festas de verão é o calor. Simplesmente não dá para ficar em casa [...] e eu acho que Salvador é a cidade que respira verão, sempre tem muita coisa para fazer”, afirma. >

Ela conta que, para evitar dívidas, costuma economizar ao máximo no valor do ingresso e prioriza a ida a festas organizadas por estudantes, que geralmente não saem tão caras porque não têm valores elevados de bebidas. Outra estratégia que adota é pagar tudo no débito ou Pix. >

“Eu tenho pavor de parcelas. Mesmo não tendo muito dinheiro, essa é uma forma de ter controle, porque no cartão de crédito vou colocando coisas e, quando chega no final do mês, me pergunto onde gastei aquilo tudo. [...] Eu dou prioridade às minhas contas regulares de todo mês e, depois que pago todas elas, eu uso o dinheiro”, diz a estudante. >

O artista Henrique Nogueira, 20 anos, usa diversos artifícios para se tornar ‘arroz de festa’ e não ter um rombo nas contas mensais. “Costumo ir para todos os eventos, shows e festivais, exceto samba. Faço networking sempre e me divirto bastante. Normalmente, para economizar, tento pegar Moto Uber ou dividir [carro] com os amigos. Vou cedo para os eventos, sempre busco Open Bar ou uma pulseira vip para evitar gastar com bebidas”, conta. >

Quando não consegue um acesso privilegiado nos eventos, Henrique reduz o consumo. “Seguro na água ou no refri, até porque tudo é bem superfaturado. A gente dá o ‘close’ e pronto”, brinca. Cada festa dessa, quando não tem pulseira vip, faz com que ele gaste cerca de R$ 50 a R$ 60 em transporte e R$ 30 em alimentação. >

Apesar dos esforços, o artista admite que nem sempre a conta fecha. “Às vezes excede com imprevisto. A fatura do cartão está babado, viu? Cada dia que passa aumenta. Fico chateado que tem lugares que uma latinha custa quase o preço de uma caixa”, reclama, referindo-se ao preço das bebidas alcoólicas. >

O consultor e planejador financeiro Raphael Carneiro ressalta que é difícil aproveitar todos – ou a maioria – dos eventos da cidade sem adquirir alguma dívida, mas é possível se houver controle dos próprios limites. “Eu sei que a tentação é grande. Todo dia tem festa e tem alguém chamando a gente, que não quer perder nada, mas precisamos entender que dinheiro é finito e acaba. Então, é entender e priorizar as festas que gosta mais de ir”, pontua. >

Depois que as prioridades forem estabelecidas, Raphael orienta que o soteropolitano cheque se o dinheiro consegue dar conta dos desejos de verão. “É como montar um quebra-cabeça do verão. O dinheiro que eu tenho, será que encaixa onde quero ir? Se não encaixa, como é que eu vou completar o restante? Se encaixou só para um ensaio, completa com opções gratuitas, que existem no Parque da Cidade, praia, eventos ao ar livre”, orienta. >