FEIRÃO LIMPA NOME

Mais de 1,7 milhão de baianos podem quitar dívidas com descontos de até 99%; veja como

Ação da Serasa acontece até dia 26 deste mês

Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2025 às 11:56

Feirão oferece descontos de até 99% em dívidas Crédito: Paula Froes/CORREIO

Mais de 1,7 milhão de baianos tem dívidas com valor abaixo de R$ 100 e podem resolver esses débitos com descontos de até 99% oferecidos por 1.456 empresas que aderiram ao Feirão Limpa Nome, da Serasa. >

A ação acontece até o dia 26 deste mês e entre as empresas estão Febraban, Correios, Caixa Federal, Banco do Brasil, Procon.>

Os consumidores com dívidas de até R$ 100 foram alertados pelos canais oficiais do Serasa, via e-mail, SMS e push. Ao acessar esses meios, são direcionados para uma negociação via WhatsApp da empresa. A Serasa reforça também a importância de checar os ícones de verificação para garantir a veracidade dos contatos.>

É possível também conferir outras ofertas de negociação especial de R$100 ou R$50 com as 1.456 empresas parceiras do Feirão através do site da Serasa, aplicativo ou nas 10 mil agências do Correio em todo o país. >

Além disso, para conferir essas e outras ofertas especiais de R$100 ou R$50 com as 1.456 empresas parceiras do Feirão, o consumidor pode consultar e pagar pelo site, aplicativo ou agências dos Correios de todo o Brasil. Confira:>

Inadimplência >